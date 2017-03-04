FBI逮捕涉嫌炸彈威脅猶太社區中心男子

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美國聯邦調查局（FBI）今天在密蘇里州聖路易市（St. Louis）逮捕1名男子，他涉嫌製造炸彈威脅國內的猶太社區中心和學校。

美國司法部指出，31歲的湯普森（Juan Thompson）涉嫌近幾週逾百起對猶太學校、社區中心和其他協會威脅的至少8起，這些威脅引發對反猶太主義的憂懼。

FBI表示，造成這些威脅，部分原因是湯普森對未透露姓名前女友的騷擾之舉。

紐約的聯邦檢察官巴拉拉（Preet Bharara）聲明指出，「今天，我們以湯普森纏擾前女友，並以她名義製造炸彈威脅猶太社區中心和反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）為由，將他起訴。」

「針對基於宗教或種族的人群和處所的暴力威脅，無論動機為何，都是不可接受，非美國式和犯罪的行為。」

湯普森以網路跟蹤罪名遭到起訴，最高可判處5年徒刑。（譯者：中央社徐睿承）1060304

(中央社)