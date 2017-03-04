等待Fed新訊息 歐股漲跌互見

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歐股在內全球股市今天漲跌互見，因投資人等待美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）談話，以尋求下次升息的可能時機。

倫敦FTSE 100指數下跌0.11%，收在7374.26。

法蘭克福DAX 30指數下跌0.27%，收在12027.36。

巴黎CAC 40指數上漲0.63%，收在4995.13。（譯者：中央社徐睿承）1060304

(中央社)