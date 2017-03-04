美聯準會主席：3月升息可能是合適之舉

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美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）今天指出，如果美國就業情形和通貨膨脹仍符合預期，本月稍後再度調高利率可能是「合適之舉」。

此外，葉倫也為聯準會的表現辯護。她說，鑒於復甦力道溫和及通膨緩慢，聯準會調高基準借貸利率的動作並無過慢。（譯者：中央社徐睿承）1060304

(中央社)