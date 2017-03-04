小模勒斃棄屍 梁女否認犯案稱另有「神秘人」

涉嫌殺害外拍陳姓小模，梁姓女子否認犯案，提出不在場證明，要求檢警追緝在逃真凶，法院凌晨裁定羈押禁見。（李文正攝）

24歲程姓男子勒斃陳姓外拍小模，士林地院今天凌晨2點裁定程與梁姓女友羈押禁見。檢方指出，程男坦承為錢財，先以雙手勒昏，發現陳女還有反應，接著使用皮包肩帶勒斃，全程梁女都在場，但梁女說，監視器畫面拍到人不是她，真正的凶手逍遙法外，要求檢警追緝「神秘人」，法官依此認為，兩人說法不一，還有證據待調查，有串證、逃亡之虞，予以羈押禁見。

檢方指出，梁姓女子坦承與死者是多年好友，但因家中父親過世，守喪期間不適合接網拍，因而介紹死者與程男認識，雙方先約在梁的住處碰面，再一起去找程，但對於監視器畫面中拍到她進入案發地點，梁否認畫面中的人就是她，還控訴真正的凶手另有其人，要求檢警趕快去抓人。

程則坦承性侵死者，為了強盜背包內的財物，先用雙手掐住死者脖子，陳女昏厥後一度清醒想要逃離，程黑暗中隨手拿起背包的肩帶，纏繞陳女頸部將她勒斃，離開時，確認死者已經沒有氣息。

程、梁2人剛認識開始交往，案發後一起搭高鐵去台中住五星級飯店，警方逮捕程男後，梁還主動說：「這些東西是多出來的」指手錶、信用卡、手機，告訴警方她完全不知道親密好友已經被勒斃，並提出不在場證明，澄清她與本案無關。

法官認為，程、梁兩人涉犯殺人、妨害性自主罪，都是最輕本刑5年以上重罪，案發後又跑到台中躲藏，有勾串共犯及證人之虞，而且，本案還有許多證據有待檢方調查釐清，裁定羈押禁見。

(中時)