網球屁孩好神 首度交鋒就打敗喬柯維奇
臭名遠揚的「澳洲壞孩子」基瑞歐斯(Nick Kyrgios)又寫下生涯新紀錄，他在3日的墨西哥網賽8強戰首度對陣前球王喬柯維奇，艱苦拿下首盤後，成功以7-6(9)、7-5直落二扳倒大會第1種子喬柯維奇，晉級準決賽。
平日好發狂言的基瑞歐斯這次卻毫無自滿之意，他表示：「這是我兒時的夢想，在大賽場上對陣世界頂尖的球員。我保持專注並盡量不去想著勝負，因為我有過讓勝利溜走的經驗。這是場巨大的勝利，我一直有些緊張，因為我很確定現場觀眾都是支持喬柯維奇的。他是最優秀的球員，但我也對自己深具信心。」
21歲的基瑞歐斯目前世界排名第17，他2014年首度交鋒就打敗「蠻牛」納達爾，2015年首度交鋒又以3盤搶7打敗瑞士天王費德勒。在ATP巡迴賽首度交鋒就打敗網壇4天王的其中3人，基瑞歐斯已成為繼前輩「澳洲球王」休伊特之後，第一個達成這項壯舉的天王級殺手。
4天王之中唯有球王莫瑞不怕基瑞歐斯，過去5度交手，基瑞歐斯連吞5敗，其中有4戰遭到橫掃。這次雖然不像日前費德勒輸給會外賽晉級者那樣意外，喬柯維奇敗戰之後仍顯得非常不悅。若基瑞歐斯闖進決賽將有機會再碰上納達爾，目前兩人交手紀錄是1勝1負。
(中時電子報)
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