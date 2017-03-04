敘和平談判結束 反對派：較前輪更正面

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由聯合國發起、逾1週的敘利亞和平談判結束，主要反對派組織表示，這次談判結果較之前談判「更正面積極」。

敘利亞主要反對組織「最高談判委員會」（High Negotiations Committee，HNC）首席談判代表哈里里（Nasr al-Hariri）告訴記者，「我們結束了這輪談判，並未產生明確結論... 不過我可以說這次（談判）更加正面積極。」

由聯合國敘利亞特使米斯杜拉（Staffan de Mistura）發起的第4次調解談判結束後，哈里里表示，「這是首次我們討論有關敘利亞前途和政治轉型的可接受的深度問題。」（譯者：中央社徐睿承）1060304

(中央社)