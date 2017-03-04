NBA》撞傷狼王老爸 灰狼隊可能挨告
灰狼隊可能有麻煩了，而且惹到的還是自家人。陣中主將「狼王」唐斯的父親老唐斯(Karl Towns Sr.)拄著拐杖準備向灰狼隊提告，理由是在1月26日的比賽，灰狼隊吉祥物克朗奇(Crunch)表演滑板溜滑梯時撞傷了他的腿。
克朗奇拿手的一項表演是坐著滑板從觀眾席最上層的樓梯口往下滑，穿過一重重觀眾之後在地板的護墊安全著陸。根據美聯社的說法，這是克朗奇20年來第一次失手，他撞進了一排空著的觀眾席，使座椅壓傷了老唐斯的腿。
「狼王」唐斯本季十分勇猛，繳出場均24分、12.2籃板、34.8%三分球命中率，球隊的的勝率在近3季首度超過4成。希望老唐斯能看在灰狼支付他兒子3年1788萬美金(約台幣5.4億)薪資的份上，原諒克朗奇的無心之過。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。