NBA》撞傷狼王老爸 灰狼隊可能挨告

灰狼隊在東京比賽時，吉祥物與日本球迷互動。(美聯社資料照)

灰狼隊可能有麻煩了，而且惹到的還是自家人。陣中主將「狼王」唐斯的父親老唐斯(Karl Towns Sr.)拄著拐杖準備向灰狼隊提告，理由是在1月26日的比賽，灰狼隊吉祥物克朗奇(Crunch)表演滑板溜滑梯時撞傷了他的腿。

克朗奇拿手的一項表演是坐著滑板從觀眾席最上層的樓梯口往下滑，穿過一重重觀眾之後在地板的護墊安全著陸。根據美聯社的說法，這是克朗奇20年來第一次失手，他撞進了一排空著的觀眾席，使座椅壓傷了老唐斯的腿。

「狼王」唐斯本季十分勇猛，繳出場均24分、12.2籃板、34.8%三分球命中率，球隊的的勝率在近3季首度超過4成。希望老唐斯能看在灰狼支付他兒子3年1788萬美金(約台幣5.4億)薪資的份上，原諒克朗奇的無心之過。

(中時電子報)