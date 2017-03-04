美聯準會主席葉倫：三月中升息適當

我要評比

圖為美國聯準會（Fed）主席葉倫。（資料圖／美聯社）

美國聯準會（Fed）主席葉倫周五（美國時間）在芝加哥一商界午餐會演說中表示，如果美國就業及通脹數據繼續符合預期，本月中升息恰當（appropriate）。

CNN報導，升息時間預計在本月14日至15日，屆時聯邦公開市場委員會將評估就業與通貨膨脹的進展是否仍然符合預期，若是，進一步調整聯邦基金利率可能適當（would likely be appropriate）。

她還表示，美國經濟目前並無面對迫近的國內外風險，聯準會可能在今年加快加息步伐。但耶倫在演說中，並沒直接提及川普政府的經濟政策。

美國上次升息在去年12月，當時升息1碼（0.25%），為繼2015年12月升息1碼以後再度升息。

一般認為，升息是貨幣走強的訊號，全球資金將被吸引往美元資產挪移，存款戶會把錢從其他利息較低的國家換成美元或移到美國當地銀行。美元需求增加，也將推高匯率。對國人而言，想換美元可考慮快點出手，到美國旅遊恐怕要多花些錢。

(中時電子報)