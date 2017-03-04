美聯準會主席葉倫：三月中升息適當
美國聯準會（Fed）主席葉倫周五（美國時間）在芝加哥一商界午餐會演說中表示，如果美國就業及通脹數據繼續符合預期，本月中升息恰當（appropriate）。
CNN報導，升息時間預計在本月14日至15日，屆時聯邦公開市場委員會將評估就業與通貨膨脹的進展是否仍然符合預期，若是，進一步調整聯邦基金利率可能適當（would likely be appropriate）。
她還表示，美國經濟目前並無面對迫近的國內外風險，聯準會可能在今年加快加息步伐。但耶倫在演說中，並沒直接提及川普政府的經濟政策。
美國上次升息在去年12月，當時升息1碼（0.25%），為繼2015年12月升息1碼以後再度升息。
一般認為，升息是貨幣走強的訊號，全球資金將被吸引往美元資產挪移，存款戶會把錢從其他利息較低的國家換成美元或移到美國當地銀行。美元需求增加，也將推高匯率。對國人而言，想換美元可考慮快點出手，到美國旅遊恐怕要多花些錢。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。