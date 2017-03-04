WBC》經典賽8大注目球員 王建民列第3
棒球經典賽正逢大聯盟春訓期間，美國球迷興趣缺缺，新聞網站12up.com的一篇文章列出了8位值得注目的球員，希望能將美國球迷的目光分享一些給經典賽。這在份榜單中，丹普斯特(Ryan Dempster)和賈尼耶(Eric Gagne)2位前大聯盟投手參戰加拿大隊是最大的驚喜，中華隊投手王建民則名列第3。
該文對於王建民的敘述可謂簡明扼要，「前洋基王牌投手，曾在美東砲火區連續兩季取得19勝，2016年在皇家出賽38場，寫下6勝0敗、自責分率4.22。」王建民上屆經典賽表現出色，對戰澳洲、日本各先發6局都沒有失分，抗擊日本隊的英勇表現還一度被日媒解讀為王建民有意轉職日職，所以才卯足全力。
《Sports News》的賽前分析指出王建民以「9年大聯盟資歷傲視全隊」，儘管已非當年賽揚獎票選名列第2的強投，但仍是中華隊倚仗的重鎮。陳偉殷、陳俊秀、林泓育則被點名是缺席的大咖，該分析也肯定中華隊即使缺少大牌球星，仍成功在上屆以預賽第1晉級，最後在日本與古巴兩強夾擊下才落敗。
其餘第4名為荷蘭隊投手傑堅斯(Jair Jurrjens, 中職獅隊新洋投)，第5名為中國大陸投手陳用彩，第6名為效力日職的墨西哥重砲萊爾德(Brandon Laird)，第7名為以色列投手馬奎斯(Jason Marquis)，第8名是古巴重砲塞斯佩迪斯的弟弟(Yoenis Cespedes)。
(中時電子報)
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