WBC》16強系列報導之13－地主墨西哥 推豪華投手套餐

墨西哥先發投手狄拉洛沙(左起)、賈西亞、蓋耶多。(美聯社資料照)

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世界棒球經典賽預賽D組將於9日起在墨西哥瓜達拉哈拉市近郊的Charros de Jalisco球場開打。相較於同組委內瑞拉與波多黎各的閃亮打線，身為地主的墨西哥引以為傲的是他們幾乎清一色的旅美投手陣容。

白襪隊M.岡札勒斯(Miguel Gonzalez)是「規則五選秀」出身，當年與陳偉殷同時加入金鶯，4年後陳偉殷高薪轉戰馬林魚，岡札勒斯卻意外遭到金鶯釋出，後來他加盟白襪，上季取得5勝8敗。左投賈西亞(Jaime Garcia)是紅雀宿將，季外被「1換3」送去勇士隊，近兩季都有10勝表現，是可靠的戰力。左投狄拉洛沙(Jorge De La Rosa)是洛磯隊史的三振王，9年送出985次三振。

年薪千萬美金的蓋耶多(Yovani Gallardo)雖然優秀，但是他去年在金鶯投出了生涯最糟的一季，於季外被交易至水手。艾斯卓達(Marco Estrada)前年在藍鳥投出最佳一季，去年入選全明星賽，在美聯分區系列賽差點完封遊騎兵，經典賽的活躍可期。年僅20歲的道奇小將尤瑞亞斯(Julio Urias)則是史上最年輕在大聯盟季後賽先發的投手。

墨西哥打者萊爾德(左)與岡札勒斯。(美聯社資料照)

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另一方面，墨西哥的牛棚尚有許多旅美投手待命，包括去年成功在皇家隊當上牛棚新台柱的索利亞(Joakim Soria)、藍鳥隊新秀歐蘇納(Roberto Osuna)、道奇隊拉莫(Sergio Romo)、釀酒人托瑞斯(Carlos Torres)。事實上，墨西哥經典賽投手的質與量，相當於一支完整的大聯盟球隊。

野手方面則是以道奇明星一壘手A.岡札勒斯(Adrián González)領軍，由墨西哥職棒球員為骨幹，包含3位旅日選手。不過A.岡札勒斯手肘有傷，近日將接受醫生診斷，可能影響他的表現。其中值得矚目的是日職火腿鬥士隊的萊爾德(Brandon Laird)，他去年是太平洋聯盟全壘打王，還在「日本一」第6戰敲出滿貫轟，助隊奪冠並當選日本大賽MVP。

墨西哥的總教練是年僅38歲的岡札勒斯，他正是A.岡札勒斯的哥哥，也曾是歷經大聯盟與日職洗禮的退役選手。外界一般看好眾星雲集的波多黎各與委內瑞拉出線，不過墨西哥擁有主場優勢，加上堅強的先發投手群輪番上陣，以及A.岡札勒斯與萊爾德的爆發火力，頗有機會與兩大強敵一爭長短。

(中時電子報)