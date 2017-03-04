WBC》16強系列報導之14－左右開投再出擊 義大利夾縫中求勝
講到足球，義大利的字號響徹雲霄，但說到棒球，義大利的存在感很低。經典賽D組在波多黎各、委內瑞拉的明星陣容夾攻下，地主墨西哥尚能以豪華的投手陣容與之一搏，但是身為分組最弱的義大利，是否注定要出局呢？
事實上，義大利雖然不強，但仍然有爆冷、攪局，甚至翻盤的紀錄。義大利在2006首屆經典賽就以10-0大勝澳洲隊，在2009的第2屆又以6-2擊敗加拿大，上屆2013經典賽更是相繼打敗墨西哥與加拿大，成功突破首輪，最後排名第7，還在中華隊(第8)之前。義大利沒有得過獎牌，但每屆出征至少能搶下1勝，保證絕不空回，光是這點就令其他球隊大意不得。
義大利的陣容以旅美的小聯盟球員為主，本土聯盟的球員次之，他們的打擊火力並不差，偶有爆發能力；但投手質量不足，只能盡全力應付1場比賽，其餘的比賽多半是被對手打爆。不過在上屆經典賽，義大利的投手群表現優異，遇到加拿大與墨西哥都能將失分壓在5分以內，這是以弱勝強的先決條件。
除此之外，義大利也有幾位大聯盟球員，小熊隊雷佐(Anthony Rizzo)是最大咖但婉拒出賽，因此領頭的是海盜隊捕手瑟維利(Francisco Cervelli)，他與皇家隊捕手布泰拉(Drew Butera)都擁有6年以上的大聯盟資歷。牛棚裡則有轉隊至洋基的雷尼(Tommy Layne)，以及「左右開投」的范戴提(Pat Venditte)。
范戴提在大聯盟頗不得志，去年在藍鳥屢遭下放，又被交易至水手，兩季共投了50.2局，被敲46支安打，失掉32分。上屆經典賽范戴提因右臂受傷，只能以左手上陣投球，他擔任隊上的終結者，除了對戰多明尼加被打爆之外，其餘3場都沒有失分。不過這屆有經驗更豐富的雷尼加入，義大利應該會以雷尼為終結者。
整體而言，義大利缺乏精兵悍將，但他們仍盡力組出最強的隊伍，包括很多移民的後裔，陣中有些球員連義大利語都不會講，只能以英語溝通，范戴提就是其中一個。很遺憾本屆在D組3強1弱的環境下，義大利出線的機會非常低，他們的策略大約就是盡可能地搶下1勝。
(中時電子報)
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