傳寶獅雪鐵龍監事會通過併購GM歐洲分支

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知情來源指出，法國汽車製造商－寶獅雪鐵龍集團（PSA）監事會已同意收購通用汽車（GM）歐洲分支，旗下品牌汽車包括歐寶（Opel）和沃豪（Vauxhall），相關事項料6日正式宣布。

法新社報導，要求匿名的知情人士今天表示，此舉將創造出僅次於福斯汽車集團（Volkswagen）的歐洲最大汽車製造商。

這名知情人士補充說，併購談判上月傳出，已「迅速達成結論」。（譯者：中央社徐睿承）1060304

(中央社)