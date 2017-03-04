持續回暖 戶外活動好天氣

我要評比

中央氣象局表示，今天白天氣溫持續回暖，北部及東半部高溫可達攝氏20到24度，中南部更是有25至28度，感覺溫暖舒適，整體而言是適合戶外活動的天氣。

今天清晨氣溫仍較低，並有一小波水氣接近台灣，預計中部以北低溫還是會降到只有13至15度左右，且可能會有局部些微飄雨的情形。

白天之後天氣再度回復穩定，西半部大多時候都是以多雲到晴為主，只有東半部地區和北部山區雲量較多，偶爾出現局部性的短暫雨。

另外，晚上開始金門、馬祖可能出現局部霧或低雲影響能見度，需搭機往返金馬地區的民眾要留意航班資訊。

空氣品質預報方面，今天高屏地區為紅色警示，對所有族群不健康，金門、中部及雲嘉南地區為橘色提醒，對敏感族群不健康，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060304

(中央社)