葉倫暗示可能升息 美股收小紅

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美股今天收小紅，美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）表示，如果目前經濟環境持穩，本月可能調高利率。

道瓊工業指數終場上漲2.74點，或0.01%，收在21005.71點；標準普爾500指數上漲1.20點，或0.05%，收在2383.12點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲9.532點，或0.16%，收在5870.754點。（譯者：中央社徐睿承）1060304

(中央社)