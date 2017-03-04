週休假期好天氣 下週轉濕冷
今天（４日）清晨氣溫仍較低，預計中部以北及宜蘭低溫還是會降到只有１３至１５度左右，其他地方則在１６到１８度，白天氣溫則會回暖些，北部及東半部高溫來到２０至２４度，中南部更是有２５到２８度，感覺舒適溫暖，西半部日夜溫差較大，請留意日夜溫度變化適時調整穿著。
根據中央氣象局資料顯示，明晨有一小波水氣接近臺灣，因此中部以北地區有機會出現局部飄雨的情形，到了白天之後天氣會再度回復穩定，西半部大多時候都是以多雲到晴為主，只有東半部地區和北部山區雲量較多，偶爾出現局部性的短暫雨。
週日（５日）白天大部分地區仍是穩定且溫暖的天氣，只有東半部地區可能有點局部短暫雨，由於風向轉為東南到偏南風帶來暖空氣，各地的高溫都有機會來到２４度以上，南部甚至在２６∼２８度間。
下週一起至週三（６日至８日）受到鋒面通過後、新一波大陸冷氣團及華南雲雨區的影響，臺灣各地天氣變得不穩定，其中北部及宜蘭地區將轉為陰雨的天氣型態，白天高溫也會明顯下降，一整天都是較為溼冷的感覺，尤其週一鋒面正在通過時可能有較明顯的陣雨出現。
另外要注意的是，今天金門、馬祖有機會出現局部霧或低雲影響能見度，也請需搭機往返金馬地區的朋友要留意航班資訊。
空氣品質方面，今天高屏地區為紅色警示(對所有族群不健康)，金門、中部及雲嘉南地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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