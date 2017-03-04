MLB》普萊斯免開刀 紅襪逃過一劫

紅襪隊左投普萊斯因手肘痠痛必須休養1周。(美聯社資料照)

前日傳出手肘痠痛的賽揚左投普萊斯(David Price)經過檢查後，確定不用動手術，只需療養7至10天即可，這讓紅襪高層吃了定心丸，球隊總管很高興地表示「這是最好的結果」。

普萊斯是個鐵人，上季先發35場、總局數230都是美聯投手之冠，並連續7季至少先發27場。根據ESPN統計，普萊斯3年來共投了11225球、733.1局、面對過2992位打者，3項數據皆是全大聯盟之冠。

紅襪隊去年以93勝69敗稱霸美聯東區，普萊斯貢獻了17勝。不過他季後賽表現失常，在分區系列賽第2戰先發，僅投3.1局就被打5分，紅襪最後也遭到印地安人橫掃出局。

(中時電子報)