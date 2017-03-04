3月4日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●軍艦開槍攔截 我漁船遭緬甸扣押 付1萬美金保護費

屏東琉球籍興川吉號漁船1月25日航往緬甸高當漁港卸貨途中，突聞1聲槍響後即遭緬甸軍艦扣押，台籍船長蔡瑞賢和9名菲籍漁工就此無故遭軟禁船上，直到3日晚上緬甸政府收到1萬美金「保護費」之後，今天將獲釋放。船長侄兒蔡世孝怒斥「我們沒有違法，為何還要被罰錢，形同擄船勒贖！」

●水庫蓄水率直直落 擴大限水 苗、高剉咧等

全台水庫蓄水率持續下降，經濟部下周四（9日）水情會議將討論是否擴大第一階段限水區域，苗栗、高雄恐列下波「夜間減壓」地區。此外，會中將討論新北板新、桃竹是否進入二階限水，水利署研判，避免衝擊工業用戶，本月應該尚不會實施，最快時點落在4月。

●教部：不追回承諾書 但要罰款

世新大學招收陸生，簽署保證「不從事有關一中一台等活動」承諾書惹議，昨立委再爆料，國立清華大學也曾簽署。教育部說，目前掌握6校曾簽署類似文件，但內容樣態不一，哪種內容涉違法需再經個別認定，待確定違法樣態後，各校都須依法行事，不得再與陸方簽署違法承諾書。

重點要聞

●男友性侵勒斃女模 惡女冷血觀看

簡直泯滅人性！台北市一名性侵被通緝的渣男，疑因淪為酒店妹的女友不甘閨蜜變成直播網紅，兩人竟謊稱介紹外拍工作，將小模誘騙到鬧區一處商場荒廢地下室，閨蜜不但冷眼目擊男友性侵、勒斃小模，兩人還洗劫財物，爽逛101、到台中住五星級飯店；但因兩人丟棄小模手機滅證，遭飯店員工發現，報警逮人。昨渣男警訊時毫不在意，女嫌還稱不在場，但監視器拍到女嫌在場證據，訊後警方將兩人以殺人等罪送辦，最重可判死。對此，網友痛斥：「真是人渣！」

●搭遊覽車 擬強制繫安全帶

蝶戀花旅行社賞櫻團上月13日發生33死、11傷的重大車禍，交通部昨召開改善會議，指已在蒐集國外資料評估遊覽車全車強制繫安全帶，預計下月檢討法規、研議是否推動，完成修法前，籲民眾搭遊覽車要繫安全帶。另下月也將修訂規定、要求遊覽車須安裝GPS以掌握行程，9月起查核。

●年省57億 健保砍7331項藥價

衛福部健保署昨宣布，下月起調降逾7300項藥品價格，平均降幅3.5%，全年可省57.1億元藥費支出，較去年多砍25.3億元。砍價最多的前5名藥品均為癌症化療藥，用量大的高血壓、高血糖、高血脂等三高用藥也都被砍價，影響逾500萬人。醫改團體憂，這恐讓醫院因賺不到藥價差換藥，不利患者控制病情。

重點要聞

●抵制南韓封殺升級 大陸下「禁遊令」

南韓媒體報導，中國大陸國家旅遊局（ＣＮＴＡ）二日召集北京各旅行社舉行座談會，口頭指示十五日起禁賣南韓旅遊商品，但個人自行安排的行程不受影響。這是大陸反制南韓部署薩德反飛彈系統的舉措，將衝擊南韓免稅店等零售業、旅遊業、汽車業和航空業等行業。

●預防性侵犯再犯 機制出現大漏洞

犯下多起性侵案被通緝的程姓男子，三天前與女友梁姓女模藉拍廣告之名，約出陳姓網拍女模，騙到台北市一處廢棄商場性侵後，勒斃對方洗劫棄屍，昨被警逮捕，全案曝光後，揭露現行預防性侵犯再犯機制的漏洞。

●承諾書…有無踩紅線 4關鍵還原

對於各大學是否在未經教育部同意情況下，與大陸簽署「研修承諾書」，以求招收短期大陸研究生的爭議，必須從幾個層面來釐清事實：首先，是大學是否違反兩岸關係條例相關規定，未向教育部申報相關協議？其次，是這些承諾書是否真是所謂「一中承諾書」？最後，是這樣的承諾到底從何而來？到底有無必要？不釐清這些事實，只是一味的扣大學紅帽子，並沒有絲毫的正面意義。

重點要聞

●閨密誘殺 小模遭性侵勒斃

蛇蠍女模梁思惠與同行閨密陳姓女模，曾因外拍接案而不愉快，梁女竟勾結性侵通緝犯男友程宇設下死亡陷阱，假藉外拍將陳女誘到台北市一棟大樓的廢棄地下室，由程男性侵、勒殺陳女；令人髮指的是，梁女居然拿手電筒在旁打燈，冷血旁觀血腥殘忍的過程。

●黃之鋒等人來台 暴力接機// 白狼之子起訴 可處3年刑

「香港眾志」秘書長黃之鋒等民主人士，今年一月七日搭機來台時，遭到竹聯幫大老、中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂次子張瑋等人的「暴力接機」，並在機場衝撞警方，造成員警受傷，桃園地檢署昨天偵結，依妨害公務罪嫌起訴張瑋及三名統促黨的幹部。

●一中承諾書連爆 清大等5校也簽

世新大學被質疑簽署一中承諾書後，教育部目前掌握簽署研修承諾書的學校還包括清華大學、中華大學、中原大學、朝陽科大、靜宜大學，其中清大為頂尖國立大學，其餘為私校；教育部長潘文忠昨直言，清大此舉與「兩岸人民關係條例」有所牴觸，陸委會主委張小月表示，這些案例初步看起來已然違法，並有相關罰則，但細節有待教育部釐清。

(中時電子報)