張敏宣告復出 被爆婚姻、投資路上跌大跤

張敏被爆婚姻投資接觸礁，才有復出演藝圈的舉動。(圖/張敏微博)

香港藝人張敏出道因主演《賭聖》、《逃學威龍》等電影爆紅，其中飾演最經典角色非「綺夢」莫屬，但在事業如日中天時卻選擇淡出演藝圈，不過近日藉著登上微風信義時尚DM封面，順勢宣告復出演藝圈，但卻被爆婚姻及事業出現問題，才會有此舉動。

張敏容貌與多年前比較下來幾乎「凍齡」。(圖/本報系資料照)

根據《蘋果日報》報導，張敏22年前淡出演藝圈，在大陸投資當女強人，突然宣告復出引發不少揣測，有一說是與老公劉永輝四年婚姻出現問題，此外她又與一名男導演互動頻繁，不僅常相約出遊，還有不少親密合照在朋友圈流傳，另外一說則是砸錢為男導演開設影視公司，加上投資事業失利，才讓張敏動了想復出的念頭，對此粉絲及好友都表示期待，期盼能再現當年「綺夢」風采。

(中時電子報)