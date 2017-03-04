奧斯卡新科影帝 天生怕蝴蝶

如果你是凱西艾佛列克的粉絲，並且有機會與他面對面近距離接觸，切記別當著他的面唱「蝴蝶蝴蝶生得真美麗」這首兒歌，因為這位奧斯卡新科影帝生性害怕的就是這類昆蟲。

本屆奧斯卡金像獎的新科影后艾瑪史東（Emma Stone）生性怕蜘蛛，凱西艾佛列克（Casey Affleck）則是不能看到蝴蝶，兩人都算是「恐蟲一族」。

雖然都恐蟲，但差別在於艾瑪史東怕蜘蛛是自己承認的，至於凱西艾佛列克則是哥哥班艾佛列克（小班，Ben Affleck）上節目爆料而曝光的，看來有這樣的長兄，凱西也無須損友了。

原來凱西被小金人加持前，也是奧斯卡風向球金球獎今年戲劇類最佳男主角獎得主，金球獎頒獎典禮那晚他上台致詞，感謝了很多人，包括他和哥哥的共同好友麥特戴蒙（Matt Damon），卻忘了謝謝小班的照顧。

奧斯卡金像獎頒獎典禮前夕，小班於是在「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）節目與主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）對談，喊著要報復而狂抖老弟不為人知的小尷尬，其中之一就是他害怕看到美麗花蝴蝶。

小班當時說，弟弟將可能是首個害怕蝴蝶的奧斯卡金像獎得主，同時加碼爆料，凱西若奪小金人，他非常可能是首個10歲到14歲期間，從不刷牙的奧斯卡影帝。

這樣的小尷尬爆料果然是有用的，奧斯卡金像獎頒獎典禮的那晚，凱西終於記得在台上致詞結束前感謝老哥，不過到了後台受訪時卻又不好意思說，兒子打電話來小沮喪埋怨，「你甚至連提都沒提到我們」。

家人與親人這麼在意凱西得獎有沒有提到他們，那是因為他們心裡都認知，他們是凱西而凱西也是他們最愛也最珍惜的人，於是言語之間無須隱藏無須包裝，更無須你好我好大家好的相敬如賓。

即使凱西與牽手早已離異，但是毫不影響兩個兒子對父親的認同，有回凱西接受喜劇演員馬隆（Marc Maron）的網路廣播節目訪問，手機來電顯示是小兒子打來，就算當下Live直播，凱西隨即接聽不漏接。

究竟甚麼不得了的大事，非得中斷老爸的Live直播訪問？原來只是有雙鞋子找不到了，但兒子就是不問別人只信得過老爸，只因確定父親凱西是不會讓他們失望的守望者。

凱西悉心守望骨肉，最惦念則是哥哥對他守護的情分。1995年妮可基嫚（Nicole Kidman）主演的「愛的機密」（To Die For）凱西軋了一角，戲散了，凱西只想離開洛杉磯回學校完成大學課業，然後找份尋常餬口的頭路。

他雖然缺乏在好萊塢發展的企圖，但是老哥與麥特戴蒙編寫劇本的1997年電影「心靈捕手」（Good Will Hunting），就是獨具慧眼專門替他設計，讓他能好好發揮的角色，不至於與演藝圈斷了連繫。

於是2007年，老哥執導的「失蹤人口」（Gone Baby Gone）再度找他挑大梁，又再過了10年，2017年凱西奪奧斯卡影帝，而2012年第85屆奧斯卡金像獎，小班自導自演的「亞果出任務」（Argo）獲最佳影片獎項。

「我想我們不是要自吹自擂，但我想我們是有史以來唯一贏得奧斯卡獎的兄弟檔」，這是他奪奧斯卡影帝那晚在後台面對記者提問時，除了肯定自己的成就，也向大3歲的哥哥表示感謝。

凱西艾佛列克雖是首個怕蝴蝶又年少不愛刷牙的奧斯卡新科影帝，但更重要的他是重手足、愛家人的金像獎最佳男主角，他悉心守望著摯愛的兒子，也獲得小班的支持，兄弟一同締造了影壇佳話。1060304

(中央社)