慎入！何潤東弄傷腳踝腫到變形

何潤東弄傷腳踝，腫到變形！（圖／取自何潤東微博）

何潤東近來在大陸橫店拍攝古裝劇，工作忙碌的他卻不慎弄傷腳，他昨就po出自己穿著古裝、身旁有拐杖的怪照，但隨後一張腳踝腫脹到變形的照片，才更是讓人嚇歪，何潤東則自我解嘲「多吃幾天豬蹄，腳會好快些？」

何潤東昨曬出自己腳腫脹的照片，第一時間讓粉絲全嚇壞，但他沒說明腳是如何受傷的，反而自嘲「聽說吃什麼補什麼，我多吃幾天豬蹄，腳會好的快一點？」更把腳放在豬蹄湯一旁，腫到變形的腳踝就被揶揄和豬腳還有幾分神似；而何潤東也搞笑說自己接下來可能得吃些豬腦補補。

(中時電子報)