金正男遇刺案男嫌 批大馬密謀損北韓榮譽

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北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遇刺案，北韓籍男嫌李正哲在中國大陸北京表示，他是馬來西亞當局企圖損害北韓榮譽的陰謀受害者。

路透社報導，李正哲（Ri Jong Chol，譯音）今天在北韓駐北京大使館外向記者指控，馬來西亞脅迫他，試圖逼供。（譯者：中央社周莉芳）1060304

(中央社)