要捍國家尊嚴為啥只針對退將？羅智強痛批

前陸軍副司令吳斯懷等人去年參加北京人民大會堂舉行的紀念孫中山先生誕辰150年大會。（摘自央視）

為防退將登陸影響社會觀瞻，行政院長林全2日拍板，未來中將以上、政務副首長、情治人員等文武涉密人員，若登陸參加政治活動，最重領月退者可剝奪終身俸。對此，總統府前副秘書長羅智強認為要捍衛國家尊嚴，為什麼只針對「退將」？蔡英文總統自己說「中華民國是流亡政府」，這沒有傷害到國家尊嚴嗎？要不要法辦？痛批「這個政黨，真的是爛到無下限。」

行政院與民進黨立院黨團2日研商《兩岸人民關係條例》部分條文修正案，對退離職文武涉密人員登陸許可管制修改為至少3年，只增不減；增訂赴陸參加政治活動規範，包括禁止參加大陸領導人主持的活動，且不得有例如向象徵大陸政權的旗、徽、歌行禮或唱頌等妨害國家尊嚴行為。

違者將分兩級處罰，上將及政務副首長以上人員，有月退者減俸30%至100%，剝奪終身俸；領一次退休金者，處罰鍰50到300萬元。中將以下罰則，將減少月退俸10%至50%，無月退者處罰鍰20萬到200萬。

羅智強認為要捍衛國家尊嚴，為什麼只針對「退將」？李前總統說釣魚台是日本的，陳前總統說他是美國軍政府的代理人，蔡英文總統自己說「中華民國是流亡政府」，這沒有傷害到國家尊嚴嗎？要不要法辦？

民主的政府，是以執政的表現，讓人民從心底認同；專制政府，只能用法律的限制，強迫人民在表象上接受。台灣什麼時候淪落到需要以法律來限制人民與執政者不同的政治傾向，這才是真正傷害國家尊嚴，更傷害了台灣的民主尊嚴，讓台灣退回到專制與威權時代。

民進黨要知道，退休俸不是福利，是薪資的延遲給付。羅智強表示想像有一間公司對員工說「退休後不可以說老闆壞話，說的話我就扣你的退休金」，可以這樣嗎？但這卻是民進黨政府準備要做的事。老闆要員工說好話，應該是自己努力受員工愛戴，而非把員工的法定權益拿來當籌碼。羅也痛批「這個政黨，真的是爛到無下限。」有網友認為「那民進黨的親友到大陸做生意是不是要槍斃」。

(中時電子報)