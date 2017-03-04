廉航必知7要點 想省錢就要容忍差別待遇...

想出國選廉航，但下手前最好先看看廉航的「差別待遇」，在出發前就做好心理準備！（示意圖/達志影像/Shutterstock）

廉價航空主打超低票價吸客，但這麼便宜的廉航真的沒問題嗎？其實細節就藏在魔鬼裡，只要掌握7點廉航與一般航空的差別，做好心理準備，就可以享受一趟小資旅行！

根據Thrifty Nomads報導，廉價航空比別人便宜的地方，就是省下一些不必要的人事成本，把成本反映在票價上，讓想出國的人有便宜的機票可以選擇，但下手前最好先看看廉航的「差別待遇」，在出發前就做好心理準備！

1、 機上座位狹窄

為了簡化機內的服務，航空公司通常會採用減少機上公共活動區域以增加班機座位的方式，因此乘坐的空間會較為窄小，但不用擔心，只要你肯花錢就可以選擇緊急出口處的加大座席，獲得較大的位置，此外你還可以早一點到機場，選擇後面的位置，如果載客率不高，後面會有較多空位。

2、空服員比較少

因廉價航空之所以便宜，就是因為人事成本壓低，因此你要主動起身尋求空服員的協助，但要求超出基本服務時，要有被拒絕或是額外花錢的準備。

3、無免費的飛機餐

搭乘過廉價航空的人可能會注意到，飛機上並沒有免費的餐飲，視聽娛樂設施也非常有限甚至只有報紙和雜誌可瀏覽，這就是機票便宜的原因之一。此外，若自己帶食物，建議不要帶味道太重的，要注意的是有些廉航嚴禁旅客攜帶食物。

4、 無免費的水、飲料、零食

機上無免費的水、飲料、零時，因此你可以在出發前上航空官網預購，有時購買主餐會送水，或是在機場通過安檢後，帶自己的水瓶去飲水機裝水、商店購買等等，當然，你也可以在飛機上購買，但價格通常比較貴。

5、 無免費的視聽娛樂設備

視聽娛樂設施非常有限，甚至只有報紙和雜誌可瀏覽，想看電影建議自己帶平板或電腦，但前提是需等機長宣佈解除3C產品使用禁令時才可使用。

6、 無免費的毛毯、眼罩

你可以帶一件輕薄的衣物或毛毯，也攜帶一些巧克力或小包餅乾，萬一肚子餓可以應急。

7、 行李限重

廉航大多數行李的重量限制較多，這是因為有些廉價航空會和貨運公司合作以增加收入，因此為節省重量，就不會為旅客提供免費的托運行李，當然各家航空不同，有些也有大方的提供免費托運的額度。

(中時電子報)