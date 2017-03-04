美亞太通羅素加入亞洲協會研究團隊
美新政府上台後，外交團隊重新洗牌，前國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）正式加入紐約智庫亞洲協會，擔任澳洲前總理陸克文領軍的政策研究所資深研究員。
紐約4大智庫之一的亞洲協會（Asia Society），下有2個主要研究計畫，包括由中國問題專家夏偉（Orville Schell）負責的「美中關係中心」（Center on U.S.-China Relations）；另一個專責亞太政策事務，由澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）擔任主任的「亞洲社會政策研究所」（Asia Society Policy Institute，ASPI）。
羅素任期將自今年4月起為期1年，工作地點在紐約總部。亞洲協會希望借重他長期在亞太政策部門豐富的資歷與經驗，協助研究亞太區域所面臨的挑戰，加強美國與亞太各國合作，提出包容性的解決方案。
陸克文稱許羅素是第一流美國外交官，依他過去任職總理期間與他交手經驗，羅素的「坦誠正直」深受亞太各國敬重，相信定能強化政策研究所與亞洲相關的研究分析，並提出建言。
羅素是第3位加入亞洲協會政策研究所的政府官員，除了主任陸克文，還有擔任副主任、在亞協華府辦公室任職的前美國代理副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）。1060304
(中央社)
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