美研究：製造業衰退 男人婚姻價值低落

我要評比

美國國家經濟研究局研究顯示，美國製造業衰退導致男性婚姻價值低落，有資格結婚的男性減少，改變社會與家庭群像。

美國國家經濟研究局（NBER）2月發表名為「當工作消失：製造業衰退與男性婚姻價值低落」的研究指出，聘用大批男性的美國製造業長期衰退，導致家庭型態改變，男人「婚姻價值」低落，女性仍想生育，但不想與經濟貢獻力不高的對象結婚。

美國製造業過去提供男性大量工作機會與穩定收入，是中產階級的主力。全球化與自動化導致工廠外移，上千萬職務消失，改變美國政治與「婚姻市場」狀態。67%高中教育以下白種男性的選票給了總統川普（Donald Trump），表達憤怨與不滿。

研究結論指出，國際經貿競爭導致美國婚姻市場「有資格結婚」的男性減少，連帶影響生育率和育兒環境。經貿衝擊讓男人收入減低，婚姻價值也降低，這對在勞動市場處於不利地位的男性帶來負面影響。

這份研究專注在經貿衝擊與男性婚姻價值的關連。經濟向來是婚姻的重要元素，結論不令人感到意外。

大西洋月刊（The Atlantic）報導，由女性觀點來看，經貿衝擊讓男性的吸引力降低，但女性工作機會未必減少，可以選擇生育，未必要結婚。

報導以29歲在連鎖餐廳當服務生的單親母親阿法諾（Olivia Alfano）為例，她可以開BMW，1年後有能力買房子，雖然想結婚，但沒有對象。

美國經濟環境改變社會與家庭群像，單親母親阿法諾雖面臨育兒挑戰，但如果嫁個工作不穩定的丈夫，恐怕上述生活條件都將難以維持。1060304

(中央社)