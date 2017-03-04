長榮酷企鵝郊遊機 旅行更夢幻

喜歡搭乘彩繪飛機旅遊的旅客，今天開始又有新的選擇，長榮航空推出「酷企鵝郊遊機」，將讓行程更增添童真與夢幻。

長榮航空清晨7時發表「酷企鵝」彩繪機，並且首航桃園－福岡及桃園－首爾航線，不少搭上班機的旅客感覺相當興奮。

為了帶給旅客驚喜，長榮航空推出「酷企鵝」特別現身於桃園及福岡機場歡送旅客，俏皮的酷模樣，讓旅客笑聲不斷，紛紛搶著和酷企鵝合影留念，長榮航空也準備可愛又實用的「酷企鵝收納袋」，送給所有的首航旅客，為這段歡樂旅程留下美好的回憶。

長榮航空酷企鵝郊遊機飛航桃園-福岡及桃園-首爾航線，以A330-300型機飛航，總座位數為309個，包括30個商務艙及279個經濟艙。

長榮航空表示，酷企鵝(BAD BADTZ-MARU)為三麗鷗家族的成員之一，有別於Hello Kitty甜美可人的形象，酷企鵝調皮搗蛋、獨樹一格的「玩酷」風格，成功擄獲廣大粉絲的心。

長榮航空表示，機身設計充分展現酷企鵝說走就走的玩酷個性，隨性背起小背包興高采烈的與花丸、熊貓妹、愛睏小烏龜及寵物小鱷魚等好夥伴快樂出遊去，帶著旅行必備的帽子、相機和零嘴，沿途充滿著笑聲，展開輕鬆自在的旅程。1060304

(中央社)