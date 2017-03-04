登山找水源失蹤 花東分傳山難
台北市消防局3名消防人員攀登花蓮南二子山，其中李員尋找水源後失蹤，另兩人尋找李員一天未果報案，花蓮縣消防局組成搜救隊伍，今天清晨出發展開搜救。
台北市消防局蔡姓、林姓及李姓3名消防隊員，於228假期相約到花蓮攀登南二子山，2月28日一早由壽豐溪溯溪上山，當晚於海拔580公尺處紮營，第二天在海拔1050公尺處紮營。
3月1日傍晚，李員前往尋找水源後失蹤，聯繫不上，另兩人原地尋找一天未尋獲，兩人昨天決定下山，下午17時走到花蓮鳳林分局西林派出所報案，並通知李員家屬。
花蓮縣消防局與台北市消防局等組成搜救隊，今天清晨出發搜救。
另外，3男1女組成的登山隊，2月25日從屏東縣霧台鄉佳暮村登知本越嶺古道至台東，預計今天從知本林道8.4公里搭車返回高雄。
其中一名吳姓男子昨天下午下切溪谷取水，不慎撞傷膝蓋，因行走困難報案求助，台東縣消防局組成救難隊今天清晨分二梯次出發，展開救援。1060304
(中央社)
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