2017臺灣國際蘭展登場 VR展風華

「2017臺灣國際蘭展」今天在台南市後壁區臺灣蘭花生物科技園區登場。今年以「DISCOVER SUSTAINABLE ORCHIDS 臺南臺蘭‧生生不息」為主題，透過VR技術展現台灣蘭花王國風華。

臺灣國際蘭展舉辦至今已邁入第13年，每年都規劃不同主題，如2013年「Bloom」、2014年「Amazing」、2015年「The Moment」、2016年「齊天來獻瑞 臺南猴幸福」。

今年以「DISCOVER SUSTAINABLE ORCHIDS 臺南臺蘭‧生生不息」為主題，創新導入虛擬實境的技術，透過Cardboard VR讓大眾用另一種方式體驗蘭花的世界，並規劃「爭奇館」、「鬥豔館」、「幸福館」、「未來館」等四大展館，要讓「蘭花之都」的台南，繼續成為國際花卉市場的焦點。

臺灣國際蘭展已是世界三大的專業蘭花產銷交流平台＼之一，為期10天的蘭展，除了數以萬計的各種蘭花令人驚艷，更透過國際合作的網絡鏈結，藉由研討會及論壇、各種蘭花品種展示及競賽，吸引國際買家參觀及下訂單，有效帶動台灣蘭花產業蓬勃生機。

依農委會資料，蘭花是一個賞心又賺錢的產業，去年外銷就有50幾億元，可見蘭展是一個很重要的行銷活動。外貿協會數據，台灣花卉出口92%來自蘭花，今年蘭展已確定28國觀展，也有13國的買主前來，期待蘭展帶動外銷產值。

臺灣國際蘭展累積過去的成果，今年由成大基金會承辦，首次導入虛擬實境（VR）技術，提供一個嶄新的蘭花科普教育方式。透過時下最流行的虛擬實境技術，透過Cardboard VR讓民眾體驗搖身一變成為專業的生物科學家，在最潮的蘭花培育花房，不同品種的花瓣隨意飄落，只要伸手抓取，就可打造自己心目中獨一無二的蘭花新品種。

值得一提的是，今年蘭展主景帝雉以藍紫色萬代蘭佈置而成，且為配合金雞年登上主場景的姬蝴蝶蘭（桃紅蝴蝶蘭），其花語象徵「愛」、「幸福向您飛來」，2017年生生不息、台灣永結同心。

2017臺灣國際蘭展1日、2日蘭花競賽揭開序幕，2日迎賓晚宴，3日開幕，舉辦商務洽談及國際論壇，4日至13日開放參觀。展覽及售票訊息請上2017臺灣國際蘭展活動官網http://www.tios.org.tw/tios/。1060304

(中央社)