高市樹銀行蓊鬱成林 休憩兼美化
高雄市活化閒置學校用地，在高雄大學特定區3處校地闢建9.66公頃的樹木銀行種植萬株苗木，植栽蓊鬱不僅是民眾休憩區也成了提供全市各項植樹綠化景觀的供應站。
工務局指出，高雄市有多處苗圃，不過高雄大學特定區3處校地樹木銀行的定位比較特殊，主要在培養及栽植合乎生態性、景觀性的植物，有風鈴木、楝樹、鳳凰木、阿勃勒、大花紫薇，綠蔭樹種樟樹、黃連木、茄苳等，提供行道樹及公園新改建景觀綠美化所需。
養工處表示，高大的3處樹木銀行選植樹幹約2到4公分苗木培育，經2年多管理撫育已達到道路、綠地或公園等景觀工程可使用的規格，樹徑有6到8公分粗。
養工處指出，高雄大學苗圃及第一科大苗圃多次移植雨豆樹、苦楝、黃花風鈴木、紅花風鈴木、鳳凰木、黃連木232株喬木供應林園公11和綠地，還有民權、青年、民族和中華路等路段補植，為市庫節省支出，同時也具有美綠化的功能。
今年起，養工處陸續強化栽植喬木需求的媒合，中正、四維、民權及和平路等也有缺株補植都來自高雄市的樹木銀行。
除了樹木銀行之外，市府也在楠梓苗圃也培植了不少小花苗等，多為20多公分高的苗木，養工處也歡迎提供市民申請種植，市民持身分證明到楠梓苗圃登記，每人可以領取3株。1060304
(中央社)
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