搖頭丸混酒貪歡 有可能昏迷死亡

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毒害事件時有所聞，甚至坊間有傳言指出，搖頭丸混著酒服用，情緒更嗨。食藥署表示，搖頭丸是第二級毒品，長期使用會腦部受損，若跟跟酒混用，可能昏迷、死亡。

衛生福利部食品藥物管理署闢謠專區張貼一則問答，「聽說搖頭丸混著酒一起服用，會讓人情緒更嗨，這是真的嗎？」

食藥署表示，搖頭丸（MDMA）列管為台灣第二級毒品與第二級管制藥品，屬中樞神經興奮劑，會促進人體多巴胺（Dopamine）分泌。使用後，會產生暫時性情緒亢奮、多話、精力旺盛現象，同時伴隨食慾不振、噁心、盜汗、失眠等症狀。

長期使用搖頭丸會造成腦部受損、注意力變差、憂鬱、焦慮、幻覺，亦會影響人體調節體溫的能力，造成體溫過高，引起肝、腎、心臟等器官衰竭，甚至死亡。

有些人會將搖頭丸混酒，食藥署表示，酒類內含乙醇，會抑制中樞神經，使人判斷力下降、噁心、嘔吐、步態不穩、複視等。依據國外文獻，搖頭丸與酒精併用，會造成人體脫水、體溫過高、心律不整、昏迷，甚至死亡。

食藥署提醒，毒品合併酒精或其他藥物使用，易增加危害性，對人體健康影響甚大，民眾勿因好奇或同儕影響輕易嚐毒。如有相關問題，可撥打各縣市毒品危害防制中心免費諮詢電話0800-770- 885（請請您，幫幫我）尋求協助。1060304

(中央社)