謝金河：薩德風暴延燒 整慘樂天
樂天集團轉讓土地，供南韓軍方部署薩德系統，中韓關係全面緊張，中國官民撲天蓋地抵制樂天。財信傳媒董事長謝金河在臉書上表示，薩德風暴延燒，對南韓經濟會帶來多大衝擊，樂天集團會怎樣？值得密切關注。
謝金河指出，樂天在1994年進入中國市場，在中國擁有150間超市，年營業額達180億人民幣。樂天在南韓的免稅商店，中國遊客比重占七成，將影響一年4兆韓元的營收。
從去年11月起，樂天在中國的所有營業單位都遭到查稅及衞生安全的安檢。今年2月8日，樂天在遼寧瀋陽的一項投資逾180億人民幣的主題公園及房地產項目被叫停。
受到這個巨大衝擊，樂天集團高層原已受到逃稅，貪污，違反証交法的官司衝擊，這回打擊更大，上市的樂天七星股價從299萬韓元慘跌至137.9萬韓元。現在抵制南韓的聲浪全面昇高，有人高喊：「全中國一起抵制，譲韓國經濟倒退十年」！
目前中方對韓展開的抵制幾乎全面化，這個情況跟過去一年，兩岸關係為了九二共識陷入僵局，陸客暫停來台，兩岸交流幾乎停滯頗有異曲同工。大家可以密切關注事態發展下去，對南韓經濟會帶來多大衝擊，樂天集團會怎樣？
有網友回應謝金河，表示「中韓所簽的FTA如今安在哉？當初某些人講得好像FTA一簽署，從此太平快樂的過生活。只是他們刻意忽略中國翻臉不認帳的特質，簽什麼協議都是廢紙一張！愛做中國夢的人，醒醒吧！」。
(中時電子報)
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