李連杰曬14歲女新照 有利智影子超正！

李連杰愛女近照曝光。（圖／取自李連杰微博）

53歲港星李連杰與第二任老婆利智在1999年結婚，兩人育有2女，生活相當甜蜜。不過他對女兒呵護有加，近來14歲女兒Jada受邀出席公益活動，李連杰也罕見分享女兒新照片，她水汪汪大眼和媽媽利智有幾分神似，不少網友打趣在李連杰微博大喊「岳父好！」

香港娛樂圈不少星二代都不輸爸媽，如梁家輝、邱淑貞的女兒都很有星味，但現在李連杰女兒Jada也加入陣容，且Jada年僅14歲，外型卻很亮眼，還有媽媽利智的味道。

這回李連杰趁著女兒受邀「33歲愛耳故事接龍」活動分享她近照，清秀的臉蛋驚艷不少網友，她微微一笑迷倒許多人，李連杰的微博底下擠滿喊他岳父的網友，超級逗趣。

(中時電子報)