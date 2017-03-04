傳承11代 莊崇祥愛茶花成癡
莊崇祥愛茶花成癡，從他的祖先在中國福建時就開始種植茶花，迄今已傳承11代，他打造觀光茶花園中更有多達700種茶花。他說，希望藉由生態導覽，讓更多人認識茶花的美。
莊崇祥的祖先在福建漳州就已栽種茶花，清朝時來到台灣，好技術沒有失傳，後來民國初年開始從事茶花經銷，自種自賣，後來由莊崇祥接手，算一算已是傳承11代。
他將原本單純栽種銷售的茶園轉型成觀光茶園，自己「校長兼撞鐘」，也擔任起園區的導覽人員。
「茶花就像我的孩子，想讓更多人認識自己的孩子！」莊崇祥說，他用憐愛、充滿關懷的心對待每株茶花，並認為賺錢是其次，想把茶花照顧得漂漂亮亮、長命百歲，並將茶花推廣至全台灣才是重點。
莊崇祥表示，茶花的種植其實不容易，須注意排水、日照、通風等各項因素，都不行馬虎，技術很重要，他從小學習，6歲就懂得嫁接。
由於愛茶花成癡，他現在幾乎每天都泡在茶花園裡，他說，茶花如果好好栽種，要活百年都不是問題，像是他園區中有株苦茶花已經活了100多年。
莊崇祥繼承祖先們的種植技術，更進而發揚光大，他說，全台有1000多品種的茶花，他的園區就有700多種，許多機關、團體的生態導覽都指定到他的茶花園，園區內除了能看到茶花，還能看到數量眾多的螢火蟲。
陽明山花季今年也看中莊崇祥的茶花，特別邀他借出幾株茶花來配合花季在陽明山展出；他說，這麼多茶花種類，最喜歡福建老家帶來的五色茶花，除了顏色亮麗，也代表故鄉情懷。
他表示，最近正在籌備新的茶花園，希望未來能擴大園區規模，並將不同種類的茶花介紹給全台灣人認識，把祖先長期以來對茶花的愛散播出去。1060304
(中央社)
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