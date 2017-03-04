身障賣彩券奮力向上 自立買房圓夢

60歲的呂翠琴自小因小兒痲痺行動不便，左手萎縮，雖然只能靠著在路邊賣口香糖跟彩券維生，但仍省吃儉用，存錢買房子，自立生活。

彰化縣政府社會處和民間社福單位合作推廣身障者自立生活服務，日前表揚多名雖然行動不便但仍自立自強、自立生活的身障者，呂翠琴在表揚之列。

呂翠琴的家鄉在嘉義傍海的布袋，務農的父母親養育包括呂翠琴在內的8名子女，要餵飽8張嘴不容易，日常生活自然不寬裕，而自小罹患小兒麻痺的呂翠琴無法上學，只能待在家裡，日子雖辛苦，但也讓呂翠琴在心中埋下總有1天要離家改變命運的種子。

為了找到突破命運的契機，呂翠琴嘗試了不少工作，當過銷售員以及接線生，也曾在人來人往的火車站賣過口香糖，做過的工作很多，但目標就是希望能靠自己的勞力維生，自立自強。

十多年前，呂翠琴開始轉賣刮刮樂，不論刮風日曬或雨淋，總是在台銀的彰化分行前擺攤，「有人曾拿走我整本2萬元的彩券」，呂翠琴在銀行前擺攤時看盡人生百態，有人慷慨解囊買個希望，同時也幫呂翠琴自力更生，不過也有人心懷不軌，看準她行動不便，趁她不注意時，順手就把她放在攤子上的彩券整本拿走。

雖然遭遇挫折，但呂翠琴仍然保持正面樂觀的人生態度，面對上門光顧的客人，呂翠琴總是笑臉迎人，而她的堅毅和勤奮讓很多路過的民眾都看在眼裡，成為她的忠實顧客，「看到她這麼辛苦又勤奮，讓人心疼又不捨」，經常跟呂翠琴買彩券的曾姓婦人形容，就是被呂翠琴的精神感動，才會一直光顧她的生意。

呂翠琴賣彩券賺的錢雖然不多，有時1天可能只能賺到100元，但她省吃儉用，把賺到的錢都存下來，積沙成塔，終於存到了一筆錢買了房子，有了自己的家。呂翠琴說，身體上的不便反而增加她的決心，她相信只要有心向上，雖然步伐比較慢，但仍有走到成功目標的一天。1060304

(中央社)