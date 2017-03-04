電視櫃插座起火 新北火警疏散13人

我要評比

新北市中和區連城路569巷的一處民宅3樓房間，今天上午發生火警，引起濃煙與熊熊火勢。消防隊員一共疏散散13人，其中3人輕微嗆傷。初步調查為電視櫃下方插座起火。

新北市府消防局表示，今天上午7時據報，中和區連城路569巷9弄的5樓建築物，其中一間住宅發生火警。

由於火場為6樓加蓋建築物，3樓冒出火舌，4、5、6樓有住戶待救，消防局立即調派11個分隊、中隊、大隊及應變小組前往搶救。

消防人車到達時，火場冒出濃濃黑煙，隨後，火勢開始燃燒，從陽台冒出熊熊的大火。消防隊員立即布設水線從平面以及雲梯車，灌救並疏散公寓住戶。

火勢在7時33分控制、7時36分撲滅，燃燒面積24平方公尺，共計疏散13人，其中3人輕微嗆傷。初步調查，為電視櫃下方插座起火。1060304

(中央社)