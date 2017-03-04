吳德榮：回溫兩天 下週一北部再轉濕冷

氣象專家吳德榮表示，今、明兩天天氣趨於穩定，逐日回溫，今天西半部的高溫可達上探攝氏27度。下週一至週三鋒面及大陸冷氣團影響，氣溫下降，北部、東部都會轉為有雨的天氣。

吳德榮今天在氣象推廣中心「洩天機教室」表示，今、明兩天北部天氣趨於穩定，中南部都是晴朗的；東半部多雲，偶爾有一些零星降雨的機率。氣溫逐日回升、白天溫暖舒適，今天西半部的高溫約在攝氏24度至27度、明日更達25至27度。早晚偏涼，日夜溫差達10度左右。

吳德榮表示，下週一至週三鋒面及濕冷空氣影響，下週一凌晨北台灣率先轉為有雨、氣溫下降，東部、東南部隨後也轉為有局部雨。目前模擬資料顯示，其最低溫不如前兩波低，但水氣很多，北台灣將轉為濕冷的天氣，中部也受到輕微影響、氣溫略降，山區偶爾有局部雨，南部受到的影響較小。

他指出，下週一至週三這波冷空氣，可能在下週一晚至週二給台北市帶來14度左右、沿海空曠地區13度的低溫，而達到「大陸冷氣團」定義，其他時間則僅符合「東北季風」的標準。1060304

(中央社)