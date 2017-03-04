朴槿惠彈劾案宣判 倒數計時
南韓憲法法庭在有關南韓總統朴槿惠彈劾案的辯論全部結束下，南韓司法界普遍認為，憲法法院會在代院長李貞美13日卸任前做出宣判，朴槿惠的未來政治命運即將見分曉。
南韓聯合新聞通訊社報導，2月28日起，憲法法院的8名法官進入閉門審議程序。一般來講，除了公休假日，憲法法院會在1個星期左右的審議後進行宣判。8名法官中，如果6人以上同意彈劾，朴槿惠將被罷免，如果3人以上反對，朴槿惠將立即恢復總統職權。
去年12月9日，南韓國會以超出2/3的票數通過了彈劾決議，當時朴槿惠將被彈劾的意見位居上風，但經過20次的法庭審理後，認為彈劾有可能被駁回的看法也不在少數。
在憲法法院審理過程中，國會彈劾訴追委員會和朴槿惠辯護律師團展開激烈舌戰，2月27日，雙方進行最後一場法庭辯論。
報導指出，如果朴槿惠被罷免，南韓必須在60天內舉行大選，選出新總統。目前來看，彈劾案在10日或13日宣判的可能性最大，若在10日的宣判中，朴槿惠被罷免，大選有可能於5月9日舉行，如果13日做出罷免判決，大選則可能在5月10日舉行。
如果彈劾被駁回，朴槿惠將恢復被停止的總統權限。憲法法院的判決所產生的影響事關重大。
隨著宣判日逼近，支持彈劾和反對彈劾的輿論針鋒相對，憲法法院強調不會被輿論所左右，將做出公正判決。
報導引述李貞美在最後一次庭審上表示，「憲法法院需通過揭示憲法價值，使國家和社會儘快從混亂中穩定下來，我們深感責任重大。」
南韓憲法法院原有9名法官，前任院長朴漢徹任期屆滿卸任後剩下8人，朴槿惠的未來政治命運將由這8人依法審理決定。1060304
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。