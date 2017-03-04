朴槿惠彈劾案宣判 倒數計時

南韓憲法法庭在有關南韓總統朴槿惠彈劾案的辯論全部結束下，南韓司法界普遍認為，憲法法院會在代院長李貞美13日卸任前做出宣判，朴槿惠的未來政治命運即將見分曉。

南韓聯合新聞通訊社報導，2月28日起，憲法法院的8名法官進入閉門審議程序。一般來講，除了公休假日，憲法法院會在1個星期左右的審議後進行宣判。8名法官中，如果6人以上同意彈劾，朴槿惠將被罷免，如果3人以上反對，朴槿惠將立即恢復總統職權。

去年12月9日，南韓國會以超出2/3的票數通過了彈劾決議，當時朴槿惠將被彈劾的意見位居上風，但經過20次的法庭審理後，認為彈劾有可能被駁回的看法也不在少數。

在憲法法院審理過程中，國會彈劾訴追委員會和朴槿惠辯護律師團展開激烈舌戰，2月27日，雙方進行最後一場法庭辯論。

報導指出，如果朴槿惠被罷免，南韓必須在60天內舉行大選，選出新總統。目前來看，彈劾案在10日或13日宣判的可能性最大，若在10日的宣判中，朴槿惠被罷免，大選有可能於5月9日舉行，如果13日做出罷免判決，大選則可能在5月10日舉行。

如果彈劾被駁回，朴槿惠將恢復被停止的總統權限。憲法法院的判決所產生的影響事關重大。

隨著宣判日逼近，支持彈劾和反對彈劾的輿論針鋒相對，憲法法院強調不會被輿論所左右，將做出公正判決。

報導引述李貞美在最後一次庭審上表示，「憲法法院需通過揭示憲法價值，使國家和社會儘快從混亂中穩定下來，我們深感責任重大。」

南韓憲法法院原有9名法官，前任院長朴漢徹任期屆滿卸任後剩下8人，朴槿惠的未來政治命運將由這8人依法審理決定。1060304

(中央社)