新北市就業博覽會 科技工程師逾50K

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新北市政府就業服務處今天上午起在市府市民廣場，舉辦大型就業博覽會，邀請敬鵬電子、宏華國際、壹傳媒、圓山大飯店、春水堂、鼎泰豐、饗食天堂等70家知名廠商到場設攤。

市府勞工局表示，就業博覽會共計釋出超過4000個工作機會，其中還包括1013個兼職職缺，招募職缺中，儲備幹部平均起薪35K，餐飲業人員平均薪資30K至40K，科技業工程師平均薪資可達50K以上。

農曆年後轉職潮逐漸增溫，廠商開出多樣化職缺吸引人才。勞工局分析這次就博會廠商職缺類型，科技製造業約占總職缺2成1、住宿餐飲業占總職缺3成2、批發零售業占總職缺2成、一般服務業及其他產業，占總職缺2成7。

就業博覽會今天上午10時30分，至下午2時30分，在新北市板橋區中山路1段161號市民廣場舉行，市府歡迎有需求的民眾踴躍參加。

就業服務處長吳仁煜建議，求職者可先做功課，瞭解企業背景與應徵工作內容，面試過程展現專業與敬業的態度，才能為自己創造更多機會。

活動現場提供婦女、青年、原住民、身心障礙者就業服務、創業貸款、職業訓練課程等諮詢，還設按摩小棧，讓求職民眾鬆鬆筋骨、解除緊張。1060304

(中央社)