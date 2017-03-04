叔嫂戀走調 拜登家族風波越演越烈

美國前副總統拜登已婚的次子杭特與哥哥的遺孀大嫂海莉的戀情，連日成為媒體焦點。杭特分居妻子凱薩琳訴請離婚的法庭文件顯示，杭特嫖妓、用藥、罔顧贍養費、揮霍無度。

拜登（Joe Biden）的長子前德拉瓦州檢察長波伊．拜登（Beau Biden）2015年5月因腦癌過世，已婚的次子杭特．拜登（Hunter Biden）和哥哥的遺孀大嫂海莉．拜登（Hallie Biden）同年10月開始交往，不過這段獲得家族祝福的叔嫂戀因法庭文件曝光而走調。

杭特與47歲的妻子凱薩琳．拜登（Kathleen Biden）於2015年10月分居。根據盛頓特區法院資料顯示，凱薩琳在2016年12月訴請離婚，並在之後提交的文件指控杭特用藥、酗酒、嫖妓、揮霍無度與減少贍養費。

凱薩琳2月23日提交的文件指出，杭特無視家庭必要支出，多次在同時間開了多間房間，買禮物給多名有性關係的女子和開酒，在脫衣舞俱樂部當凱子。

居住在華盛頓的凱薩琳獨立扶養3個女兒，法庭文件顯示，2016年底，杭特的辦公室把每月1萬2000美元的贍養費減少至7500美元。杭特還在2個月間揮霍夫妻共有資產12萬美元，凱薩琳因此向法院訴請杭特每月花費5000美元的禁制令。

凱薩琳的法庭文件寫到，她在2015年7月，也就是波伊過世前2個月，要求杭特離開兩人位於華府的住宅，原因是杭特在前一晚做了無法容忍的事。

此外，凱薩琳發現杭特在2月17日持有價值8萬美元的大鑽石，但之後繳回。

杭特與凱薩琳的律師暫未回應與說明這些指控，杭特方面也沒有回應2月23日的法庭文件，案件將在3月30日開庭。

拜登家族是德拉瓦州享有名望的政治家族，拜登原有意角逐總統，已故的波伊打算參選州長，對政治興趣極高的杭特2014年因後備軍人檢測，被測出使用古柯鹼，引起軒然大波。1060304

(中央社)