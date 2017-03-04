遭揭私人電郵辦公 彭斯稱與柯林頓不同

美國副總統彭斯今天表示，他於印第安納州長任內以私人電郵帳號處理州務，與前國務卿希拉蕊．柯林頓以私人電郵處理公務，兩者間「毫無任何可對照之處」。

路透社報導，希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）國務卿任內使用私人電郵伺服器，去年在美國總統大選期間被當時共和黨總統候選人川普的搭檔彭斯（MikePence）逮住猛轟。

彭斯於威斯康辛州一場活動的場邊告訴記者：「我跟希拉蕊．柯林頓的狀況毫無可供對比之處；她是以私人伺服器經手機密訊息，還銷毀國會與官員要她交出的電郵。」

彭斯使用一個美國線上（AOL）電郵帳號的狀況，是「印第安納波利斯明星報」（Indianapolis Star）2日率先披露。該報指出，彭斯有時會使用AOL的帳號討論敏感事務與國土安全議題，而帳號去年夏天被駭客入侵。

彭斯表示，他使用那個帳號時均遵從印第安納州的法令，並有一個外部律師檢視他的私人電郵紀錄，並將與州務有關的電郵歸檔。（譯者：中央社陳亦偉）1060304

(中央社)