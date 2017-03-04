遭揭私人電郵辦公 彭斯稱與柯林頓不同
美國副總統彭斯今天表示，他於印第安納州長任內以私人電郵帳號處理州務，與前國務卿希拉蕊．柯林頓以私人電郵處理公務，兩者間「毫無任何可對照之處」。
路透社報導，希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）國務卿任內使用私人電郵伺服器，去年在美國總統大選期間被當時共和黨總統候選人川普的搭檔彭斯（MikePence）逮住猛轟。
彭斯於威斯康辛州一場活動的場邊告訴記者：「我跟希拉蕊．柯林頓的狀況毫無可供對比之處；她是以私人伺服器經手機密訊息，還銷毀國會與官員要她交出的電郵。」
彭斯使用一個美國線上（AOL）電郵帳號的狀況，是「印第安納波利斯明星報」（Indianapolis Star）2日率先披露。該報指出，彭斯有時會使用AOL的帳號討論敏感事務與國土安全議題，而帳號去年夏天被駭客入侵。
彭斯表示，他使用那個帳號時均遵從印第安納州的法令，並有一個外部律師檢視他的私人電郵紀錄，並將與州務有關的電郵歸檔。（譯者：中央社陳亦偉）1060304
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。