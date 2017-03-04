NBA》允諾下季續拚 諾維茲基：20是偉大數字

諾維茲基總算公開允諾下季繼續打球，暫時不會退役了。(美聯社資料照)

小牛球迷暫時無須擔心看不到諾維茲基場上身影！小牛當家前鋒諾維茲基4日接受《ESPN》記者史坦專訪，親口承諾下季續戰，「除了季末出現極端變化，否則我下季會回來，我想完成去年夏天簽的2年合約，20是個偉大數字！」

今年6月迎接自己39歲生日的諾維茲基，如果下季真的回歸，他將追平「小飛俠」布萊恩紀錄，成為史上第2位同一球隊效力20個球季的球星，馬刺「石佛」鄧肯去年宣告退役，他在馬刺整整打了19個球季。

「20個球季都在同一球隊效力的目標，我會努力做到，畢竟之前只有布萊恩達成，那是偉大成就，」目前還差48分就可達成生涯3萬分的諾維茲基說，「明年夏天我就40歲了，從20歲打到40歲，這就是我當前的目標。」

諾維茲基本季場均13.6分、6.4籃板，證明他還是能在場上替小牛帶來貢獻，不過季初曾因腳跟受傷缺席23場，「我仍想強勢打完這個賽季，避免自己再次出現傷痛。」看來「德國坦克」絕對不只滿足上場而已。

(中時電子報)