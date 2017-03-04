粉絲佯裝經紀人行騙 炎亞綸轟：敢亂狂我就曬死你

粉絲佯裝經紀人行騙，讓炎亞綸大感無奈。(圖/炎亞綸臉書)

炎亞綸因為關心時事議題，直來直往的發言更被網友封為「炎P」，不過近日一名粉絲佯裝成華研經紀人，四處向粉絲招搖撞騙，這也讓炎亞綸在臉書開砲，怒轟「敢亂狂我就讓你曬在太陽下曬死」。

炎亞綸先在臉書曬出粉絲與「經紀人」的對話，只見「經紀人」怒嗆粉絲將當他進軍演藝圈的絆腳石，不僅祭出全面性發殺，還揚言排好的電影角色已經重新徵選，連偶像劇配角撤換人了，這讓粉絲嚇得急忙求救，對此炎亞綸無奈表示「現在的孩子到底在想什麼」?更反問受害粉絲「這種人的話你也相信」，呼籲粉絲睜大眼不要輕易上當。

炎亞綸臉書全文。(圖/炎亞綸臉書)

對於有星夢的年輕人，炎亞綸也以過來人經驗為例，他表示經紀人沒幾個有能力可以封殺人的，對於漂亮的話語切勿太輕信，也提醒所有想進演藝圈的人，先把基本課業顧好並學會做人，再來實現夢想也不遲，接著話鋒一準則把苗頭對向有藝術表演科的國中及高職，他表示這些學校百分之90以上的表演藝術科系，以及授課的人幾乎都與演藝圈沒關係，因此呼籲校方若要招生可以，但切記別只會畫大餅。

(中時電子報)