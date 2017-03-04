屏東漁船興吉川號獲釋 6日將抵達普吉
遭到緬甸海軍扣押1個多月的屏東琉球籍漁船興川吉號，在外交部和船務代理等協助下，今天上午獲釋離開緬甸高當港，船長感謝各單位協助。預計6日抵達泰國普吉島。
興川吉號船長蔡瑞賢今天上午接受中央社記者電話採訪時表示，1月25日被緬甸扣押在高當港，經過漁業署和外交部及船務公司的協助，終於在今天上午完成相關手續，早上7時離開高當港，預計6日抵達泰國普吉島。
屏東琉球籍漁船興川吉號是在1月25日準備進入緬甸卸貨，被緬甸海軍扣押在高當港，琉球區漁會3日接獲家屬通報後，協請外交部及漁業署了解及營救。
在中華民國駐緬甸代表處和漁業署及船務代理公司的協助下，被扣押1個多月的興川吉號漁船終於在今天上午獲釋，船長蔡瑞賢表示，非常感謝外交部和漁業署的協助，預計6日會抵達普吉港，至於被罰多少款項，他也不清楚，人平安就好，船上還有9名外籍船員。1060304
(中央社)
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