告別厚粉人生,花斑姐變身白亮美

曲小姐拿出治療前的照片，開心表示，現在出門不用再抹厚厚的遮暇膏了。（馮惠宜攝）

晶鑽時尚醫美集團執行長謝佳憲拿出曲小姐治療前照片表示，其臉上的斑除了肝斑還有曬斑、雀斑。（馮惠宜攝）

醫師解釋，皮秋雷射是透過短脈衝、低能量擊發，產生機械光震波效應，運用低於淨膚雷射的能量，溫和治療良性色素病變與刺青。（馮惠宜攝）

42歲的曲小姐十多年前開始飽受黑斑所若，每每出門都需要用厚厚的遮暇膏抹臉，過去試過美白產品淡斑效果不彰，最近嘗試皮秒雷射，只做了1次，兩頰斑點不再清楚可見，連眼尾皺紋都變淡了，她說，「現在出門再來不用抹厚粉，完全不用『妝』了」。

皮膚科醫師謝佳憲指出，曲小姐兩頰斑點密密麻麻，曬斑、肝斑和雀斑，皮秒雷射的優點是低脈衝、低能量快速擊發，類似標靶方式鎖定黑色素位置做破壞，因而不會殃及周遭組織，已成為最近幾年除斑、去除刺青的首選。

謝佳憲說，皮秒雷射脈衝時間僅淨敷雷射千分之一的時間，可降低熱傷害，其雙波長的優點，還能刺激皮膚膠原蛋白增生，讓皮膚更緊緻、水嫩；一般而言以治療斑點標準要做三個療程，但患者通常第一次就有明顯的感受，曲小姐術後兩周，已覺得斑點都消失了，相當滿意，唯皮秒雷射無法預防因日曬造成的黑色素再形成，術後還是建議外出應做好防曬。

曲小姐也拿出以前滿臉斑點的照片現身說法，她說，過去出門一定要用遮暇膏抹半天才能出門，現在皮膚白、透、亮，根本不用再上妝。

(中時)