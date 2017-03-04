兩會前夕 BBC記者赴陸採訪遭爆打 強迫認罪

兩會前夕，英國BBC記者前往湖南採訪上訪者(申訴)楊靈華，遭不明身分人士阻攔毆打，當地警方和對外事務官員更逼迫記者簽下認罪書。(圖/BBC)

一年一度的全國人大會議5日將在北京召開，如往年一樣，大量在法院未得到公正裁決的民眾趁機上京告御狀。英國BBC採訪團隊前往湖南採訪上訪者(申訴)楊靈華，其父因土地糾紛被毆打身亡，然而不明身分人士阻攔毆打記者，砸毀攝影器材，當地警方和對外事務官員趕到後，更逼迫記者刪除拍攝畫面、簽下認罪書。

認罪書強迫記者薩德沃斯（John Sudworth）「為自己造成的不良影響道歉，還因為企圖進行『非法採訪』認罪」 。但薩德沃斯強調，我不會為試圖採訪這些訪民而道歉。

每年有成千上萬中國人因不滿強徵土地、地方政府瀆職、醫療事故、警察暴行、不公平解僱等案件，未獲法院公正裁決而前往首都北京，將冤情上報到國家信訪局。但官員怎能容許訪民們破壞精心編排的兩會政治秀，當局想方設法全力阻止訪民赴京。

BBC採訪團隊原計畫前往湖南省新渡村，與訪民楊靈華會面，一路跟拍她到北京，不料抵達新渡村時，相關部門已有所凖備，通往楊靈華家的道路被一大群人堵住，20名暴徒立刻開始追打記者。當地制服警察和2名外事部門官員獲報抵達，但並非來保護記者人身安全，反而要求刪除拍攝畫面，並逼迫簽署一份認罪書。

BBC表示，雖然沒有見到採訪對象，但這次報導所揭示的中國權力運作，遠比其他任何採訪更多。

(中時電子報)