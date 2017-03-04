中南部空氣品質差 高屏多數測站達紅害

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今天早上高屏地區多數測站的空氣品質指標達到紅色警示，民眾宜減少在戶外活動；金門、中部及雲嘉南地區則呈橘色提醒，敏感族群要特別注意。

根據環保署空氣品質監測網，截至今天早上8時50分，高屏地區包含橋頭、鳳山、大寮、楠梓、左營、前金、復興、小港、屏東等11個測站的空氣品質指標（AQI）達到紅色警示；另外，埔里、南投、竹山、及嘉義、新營、善化、安南、金門等地則呈橘色提醒。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；至於橘色提醒的區域，敏感族群要特別注意。1060304

(中央社)