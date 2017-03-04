NBA》嘲諷過林書豪！傑克再傷缺席4到6周

傑克去年1月右膝嚴重受傷，還需籃網隊友攙扶出場的模樣。(美聯社資料照)

還記得去年夏天當籃網簽下林書豪，隨即在推特留下嘲諷字眼的前籃網控衛傑克嗎？才跟鵜鶘簽下10天合約、僅打兩場的傑克，4日驚傳右膝半月板撕裂，至少缺席4到6周時間，本季能否再次回到場上打球，目前還是未知數。

征戰NBA已有11年的傑克，效力過拓荒者、溜馬、暴龍、鵜鶘、勇士、騎士、籃網等隊，堪稱「浪人」級球員，去年1月效力籃網期間右膝嚴重受傷，且在去年6月30日遭到籃網釋出，眼見籃網簽下林書豪，傑克當然心存不滿。

傑克隨後雖跟老鷹簽約，卻因右膝傷勢無法痊癒，慘遭老鷹季前提前釋出，好不容易把傷養好，今年2月24日跟鵜鶘簽下10天合約，企圖東山再起，如今隨著右膝傷勢再次惡化，傑克的征戰NBA之路隨時可能劃下句點。

(中時電子報)