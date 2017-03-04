NBA》嘲諷過林書豪！傑克再傷缺席4到6周
還記得去年夏天當籃網簽下林書豪，隨即在推特留下嘲諷字眼的前籃網控衛傑克嗎？才跟鵜鶘簽下10天合約、僅打兩場的傑克，4日驚傳右膝半月板撕裂，至少缺席4到6周時間，本季能否再次回到場上打球，目前還是未知數。
征戰NBA已有11年的傑克，效力過拓荒者、溜馬、暴龍、鵜鶘、勇士、騎士、籃網等隊，堪稱「浪人」級球員，去年1月效力籃網期間右膝嚴重受傷，且在去年6月30日遭到籃網釋出，眼見籃網簽下林書豪，傑克當然心存不滿。
傑克隨後雖跟老鷹簽約，卻因右膝傷勢無法痊癒，慘遭老鷹季前提前釋出，好不容易把傷養好，今年2月24日跟鵜鶘簽下10天合約，企圖東山再起，如今隨著右膝傷勢再次惡化，傑克的征戰NBA之路隨時可能劃下句點。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。