MLB》胡智為二度登板 飆2K奪首次救援成功

胡智為春訓第二度亮相，無失分還斬獲1次救援成功。(美聯社資料照)

胡智為日前迎來春訓初登板，雖看起來有些緊張，導致控球狀況不理想，但仍繳出1局無失分的成績單，4日他再度上陣，連續解決6名打者，外帶2次三振、無失分，終場光芒5比2擊敗老虎，胡智為拿下1次救援成功，春訓至今2場出賽，自責分率仍維持完美的0。

此役光芒推出亞布洛(Ryan Yarbrough)掛帥，他拋開前役對紅襪1局失3分的低潮，2局的投球不但讓老虎1安難求，更狂飆5次三振，儼然成了「老虎殺手」。在他下場後，從遊騎兵轉戰的托爾森(Shawn Tolleson)卻遇亂流，雖飆2K，但被敲2安打、送出1保送，僅投1局就失2分，是光芒此役唯一失分的投手。

隨後光芒4名投手接力，讓老虎打線一籌莫展，8上披著58號球衣的胡智為，帶著3分領先第二度登場。面對1棒庫瑞贊(Jason Krizan)打出二壘方向小飛球，接著再讓第2、第3棒擊出中外野飛球出局。9上續投，狀況升溫的他對決4、5兩棒連飆2次揮空三振，最後再讓6棒打成左外野飛球出局，完美關門。

連同此役在內，胡智為春訓至今2度登板，3局投球沒被打出安打、無失分，經過首場初登板後，狀況似乎是逐漸加溫。春訓的好表現，也讓他在最新出爐的光芒新秀評比中，躍升到第8名，若單就投手來看，則是排名第3。

(中時電子報)