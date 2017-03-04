MLB》胡智為二度登板 飆2K奪首次救援成功
胡智為日前迎來春訓初登板，雖看起來有些緊張，導致控球狀況不理想，但仍繳出1局無失分的成績單，4日他再度上陣，連續解決6名打者，外帶2次三振、無失分，終場光芒5比2擊敗老虎，胡智為拿下1次救援成功，春訓至今2場出賽，自責分率仍維持完美的0。
此役光芒推出亞布洛(Ryan Yarbrough)掛帥，他拋開前役對紅襪1局失3分的低潮，2局的投球不但讓老虎1安難求，更狂飆5次三振，儼然成了「老虎殺手」。在他下場後，從遊騎兵轉戰的托爾森(Shawn Tolleson)卻遇亂流，雖飆2K，但被敲2安打、送出1保送，僅投1局就失2分，是光芒此役唯一失分的投手。
隨後光芒4名投手接力，讓老虎打線一籌莫展，8上披著58號球衣的胡智為，帶著3分領先第二度登場。面對1棒庫瑞贊(Jason Krizan)打出二壘方向小飛球，接著再讓第2、第3棒擊出中外野飛球出局。9上續投，狀況升溫的他對決4、5兩棒連飆2次揮空三振，最後再讓6棒打成左外野飛球出局，完美關門。
連同此役在內，胡智為春訓至今2度登板，3局投球沒被打出安打、無失分，經過首場初登板後，狀況似乎是逐漸加溫。春訓的好表現，也讓他在最新出爐的光芒新秀評比中，躍升到第8名，若單就投手來看，則是排名第3。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。