紀念228 奧地利台灣協會舉辦音樂會

奧地利台灣協會為紀念228事件70週年在今天舉辦「228紀念音樂會-島嶼天光」，僑胞表示，能以台灣民謠紀念特別日子，覺得很有意義又溫韾。

駐奧地利代表處今天表示，奧地利台灣協會籌辦「228紀念音樂會-島嶼天光」在3月3日舉行，分別由多名旅奧留學生及旅奧著名音樂家、奧地利籍兒童及台灣鄉親等共同表演。

演出曲目以台灣民謠為主，包含望春風、出外人、茉莉花、雨夜花、台灣百合、天佑台灣、黃昏的故鄉、白牡丹、望你早歸、補破網、四季紅等名曲，也穿插蕭邦鋼琴名曲及奧地利名曲，音樂會充滿台灣鄉情及溫馨和諧氣氛。

駐奧地利代表史亞平及同仁應邀出席，她致詞表示，今年是228事件70週年，自從台灣民主化以後，政府透過認錯、道歉、立碑、調查歷史真相、回復受難者名譽以及賠償等方式，設法撫平歷史的傷痛，深刻省思的過程還在持續進行中，政府也繼續努力，讓228歷史事件的真相，調查的更徹底，也更公開透明，這是轉型正義的過程。

史亞平指出，總統蔡英文在今年紀念228事件70週年的談話中強調，轉型正義的目標是和解而不是鬥爭，要讓台灣社會對228事件有更深刻反思，從中記取教訓，走向和解，並將台灣打造成一個民主、公義及團結的國家。

音樂會現場約有200名觀眾，包含僑胞及奧國人士，許多僑胞表示，能以音樂會方式及許多台灣民謠紀念此特別的日子，感到十分有意義及溫韾。1060304

(中央社)