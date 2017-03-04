王俠軍、翁狄森聯手設計展 「滿堂春」今登場
打破瓷器渾圓傳統造型，作品在北京保利秋拍上拍出人民幣58萬元的台灣瓷器家王俠軍，以及以方形鑽戒被前美國總統歐巴馬夫人選購聞名的珠寶設計家翁狄森，兩人聯手今(4)日起到19日在台中景薰樓旗下333畫廊（台中市華美街二段262號B1)，展出「滿堂春」瓷器、珠寶創新設計展。
王俠軍與翁狄森是兩個不同領域的藝術家，之所以聯展，是因為有著驚人的相似，兩人都以中華傳統元素為創作汲取的養分，並有著突破創新，打破渾圓。翁狄森表示，以往珠寶設計都以模仿西方著名品牌為主，作得再像，也不會被國際市場重視，但有著傳統東方元素的創新產品，卻能在全球舞台上發光、發亮。
王俠軍的創新技法，成功克服了瓷土高溫燒製的收縮15%、軟塌、變形問題，一改傳統瓷器的圓形、溫柔，創造出大平面、九十度直角、懸吊把手等前所未有的造型，而廣受全球瓷器界的重視。不過他的作品失敗的機率也很高，平均大約只有一成的成功率。其中尤以燒製了3年的滿堂春為例，成功率更只有1/100。此次他共展出24件作品。
翁狄森除了有名的方形珠寶鑽戒外，此次聯展首度亮相取材中國傳說12花神的首飾作品，配套的花瓶參考了古典花器的典範樣式，選用不常見的礦石以呈現陶瓷的紋理。更有趣的是，所有的花束與花瓶可自由選擇，從而創造出量身打造的作品。此次他共展出約80件作品。
(中時)
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